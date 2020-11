Milan in ansia. Nonostante la bella vittoria contro il Napoli al San Paolo, il club rossonero esce da Napoli non con un sorriso completo, perché al 33' del secondo tempo si è fermato Zlatan Ibrahimovic. Un problema al flessore della gamba sinistra che tiene in ansia Stefano Pioli. Improbabile una presenza nella fondamentale gara di Europa League contro il Lille in programma giovedì sera. Come scrive Calciomercato.com, condizioni dello svedese verranno valutate nei prossimi giorni ma il Milan incrocia le dita per averlo a disposizione contro la Fiorentina.