Non giocherà Gonzalo Higuain. Il Pipita ha avuto un problema durante il riscaldamento, precisamente alla gamba destra: soltanto gli esami di domani ci diranno l'entità dell'infortunio. Il centravanti ha provato a fare allungamenti, ha provato a calciare e a superare il problema. Non ce l'ha fatta, e allora per Sarri non c'è stata altra soluzione se non quella di inserire Paulo Dybala al posto del connazionale. Dunque, tocca a Dybala, che andava verso la seconda esclusione consecutiva e che invece trova nuovamente una maglia da titolare. Per Higuain soltanto nella mattinata di domani si sapranno ulteriori novità: sarebbe una perdita gravissima.