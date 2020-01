Si è fermato Higuain. Un leggero affaticamento ha bloccato Gonzalo, che quest'oggi ha svolto un allenamento differenziato: per il Pipita, il problema è alla coscia sinistra. Situazione dunque da monitorare, e che Sarri tiene sott'occhio soprattutto in vista della sfida con la Roma. Al momento, nulla fa pensare che Gonzalo possa rinunciare alla trasferta dell'Olimpico, dove la Juve chiuderà il giro di boa della stagione. Vedremo allora quali saranno le sue condizioni nei prossimi giorni: domattina, i bianconeri torneranno ad allenarsi alla Continassa. E Higuain sarà chiamato a un nuovo provino in vista della delicata gara di campionato.