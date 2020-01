Gonzalo Higuain si è allenato a parte nella seduta del giovedì e oggi alla Continassa verranno nuovamente valutate le sue condizioni. L'attaccante argentino ha dovuto rallentare la sua corsa per via di un affaticamento alla coscia sinistra che però non ne metterà a repentaglio la disponibilità in vista del match contro la Roma in programma domenica sera. Higuain verrà valutato nei prossimi giorni ma alla Continassa c'è grande ottimismo in vista di domenica. Anche senza i 90' nelle gambe Higuain ci sarà.