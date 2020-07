Bloccati. Non in difesa, né in attacco o a centrocampo. Semplicemente, bloccati con la schiena. Un paio di movimenti sbagliati e... crack. Nulla di particolarmente invasivo, ma comunque doloroso: Pauloe Gonzalohanno patito praticamente lo stesso infortunio, un indurimento muscolare all'altezza della schiena. Ecco perché il 10 non avrebbe dovuto giocare contro la Lazio, ecco perché il 21 non l'ha potuto fare. A perderci, non certo la Juve, ma solo Sarri: non ha potuto fare una rotazione già prevista.A confermare il problema è stato lo stesso tecnico bianconero nel post partita : "Dybala si è bloccato con la schiena. Higuain? Lo stesso. Però Gonzalo l'ha avuto durante il riscaldamento e il rischio grosso era farlo giocare. Dybala ha avuto un blocco muscolare alla schiena, non volevo rischiarlo poi è arrivato l'altro problema e l'abbiamo rischiato". Insomma, da adesso in poi pochi calcoli: giocherà davvero chi sta bene. O almeno chi ha la schiena meno a pezzi.