Gonzalo Higuain non si è allenato ieri a causa della lombalgia ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino non rischia di saltare la sfida di Champions League contro il Lione. Il Pipita si è fermato ma non è escluso neanche che possa essere a disposizione di Sarri già sabato contro la Spal. Le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno un pò come quelle di Miralem Pjanic, out per un infortunio ai flessori. Mire ci sarà contro Lione e Inter ma c'è una piccola possibilità di vederlo almeno in panchina pure a Ferrara.