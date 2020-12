Una tegola si abbatte sulla stagione del Borussia Dortmund: per la prima volta in vita sua il 20enne centravanti Erling Haaland è andato incontro a un guaio fisico di una certa entità. Dovrà infatti rinunciare, per il 2020, a inseguire i suoi record di gol a causa di un infortunio al bicipite femorale, che già lo ha costretto ieri sera a dare forfait contro la Lazio (match pareggiato 1-1 dal Borussia). Haaland, rammarico di diverse big che non lo prelevarono dal Salisburgo lo scorso anno, non tornerà in campo prima di gennaio.