AFP via Getty Images

Infortunio Gatti, spunta la data del rientro

50 minuti fa



Federico Gatti è fermo ai box dalla partita contro il Genoa quando è stato costretto a lasciare il campo anzitempo. I suoi tempi di recupero erano di circa un mese, quindi dovrebbe essere prossimo al rientro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela che il difensore della Juventus sta facendo di tutto per provare a strappare una convocazione per la sfida contro la Lazio. Nella giornata di oggi potrebbe provare a fare una parte di allenamento con i suoi compagni per capire come risponde il suo fisico. Quindi ci saranno aggiornamenti a riguardo.