Infortunio Gatti in Juventus-PSV: problema alla caviglia

Una piccola nota stonata nella grande serata della. Ovvero le condizioni di Federico Gatti, che è uscito anzitempo per un problema alla caviglia.ha lasciato posto a Danilo al minuto 56 di Juventus-PSV, uscendo non in perfette condizioni. Il difensore italiano infatti ha accusato una piccola distorsione alla caviglia. Lo staff medico lo valuterà meglio domani ma non filtra preoccupazione per questo problema.