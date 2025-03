Infortunio Gatti, cos'è la diafisi del perone

AFP via Getty Images



Cos'è la diafisi del perone?

Tegola per la Juventus e Federico Gatti: il difensore ha riportato una frattura composta della diafisi del perone in seguito ad una botta nel contrasto con Pinamonti nel match contro il Genoa. Ma che tipo di infortunio è?La diafisi del perone è la parte centrale e allungata di questo osso della gamba. Il perone (o fibula) è l'osso più sottile situato lateralmente rispetto alla tibia, con cui forma l'articolazione della caviglia. La diafisi è la porzione intermedia dell'osso lungo, compresa tra le due estremità chiamate epifisi prossimale (vicina al ginocchio) ed epifisi distale (vicina alla caviglia). Ha una forma sottile e allungata e serve come punto di inserzione per diversi muscoli della gamba.

Quanto serve per guarire dalla frattura della diafisi del Perone?

In caso di frattura diafisaria del perone, il trattamento può variare a seconda della gravità della lesione, ma spesso si risolve con immobilizzazione o, in alcuni casi, intervento chirurgico. Per Gatti si tratta di una frattura composta. Se la frattura diafisaria del perone è composta (cioè senza spostamento dei frammenti ossei), il tempo di guarigione varia generalmente tra 4 e 8 settimane. Per quanto riguarda il difensore bianconero, si prevedere un recupero di circa 30 giorni.