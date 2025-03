Infortunio Francisco Conceicao: le sue condizioni e i tempi di recupero

AFP via Getty Images



Infortunio Conceicao, il bollettino



Infortunio Conceicao, i tempi di recupero

Infortunio Conceicao, quali partite salta

Juventus-Hellas Verona di questa sera

Juventus-Atalanta domenica 9 alle ore 20.45



Quando si è infortunato Conceicao?

Questa mattina lo abbiamo visto entrare al JMedical ( QUI il video) Francisco Conceicao dopo l'infortunio rimediato in allenamento. Ora sono state rese note le condizioni del figlio d'arte. Questo il comunicato:Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale.I tempi di recupero stimati per il giocatore della Juventus sono di circa 10 giorni.Il giocatore si è fermato nella seduta di allenamento di ieri di rifinitura verso la sfida di questa sera. Ad annunciare il suo forfait è stato proprio il tecnico bianconero Thiago Motta in conferenza stampa.





