Jacopo Fazzini ha rimediato un infortunio con l'Italia Under 21. Nella giornata di oggi l'Empoli ha reso noto un comunicato sulle condizioni del giocatore in seguito all'infortunio e verso Empoli-Juventus. Il comunicato:"Empoli Football Club comunica che gli esami eseguiti in data odierna sul calciatore Jacopo Fazzini hanno evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori dell’anca sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff medico azzurro".