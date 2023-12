Fabian Ruiz è uno dei centrocampisti che Cristiano Giuntoli e gli uomini di mercato della Juventus stanno seguendo in vista del mercato di gennaio. Alcune voci provenienti dalla Francia parlano di contatti avvenuti tra la Juventus e il PSG per discutere proprio del possibile trasferimento dello spagnolo. Pertanto, la notizia del suo infortunio odierno non è gradita né ai parigini né probabilmente alla Juventus, che potrebbe essere costretta a escludere il suo nome dalla lista degli obiettivi.

La sua partita contro il Le Havre è durata solamente sei minuti, prima che fosse portato via in barella a seguito di uno scontro con Daler Kuzjaev. Successivamente, è stato sostituito da Ugarte.