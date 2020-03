Merih Demiral sta lavorando per tornare in forma in vista della prossima stagione. L'infortunio di qualche mese fa all'Olimpico non ha cambiato i piani della Juventus: il difensore turco è incedibile. Dopo aver respinto un'offerta del Milan e un sondaggio dell'Atletico Madrid l'estate scorsa e una proposta del Leicester nel mercato di gennaio, i bianconeri sono pronti a puntare sul difensore turco per la Juve del futuro, come riporta Calciomercato.com. I bianconeri quindi sono pronti a chiudere la porta anche a nuovi corteggiamenti in arrivo dall'estero, l'Arsenal su tutti.