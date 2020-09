Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, dirama la lista dei pre-convocati per le sfide della Seleccion contro Ecuador e Bolivia, valide per il girone di qualificazione sudamericano a Qatar 2022. Ci sono Dybala, il Papu Gomez, Giovanni Simeone, Rodrigo De Paul, German Pezzella, Juan Musso, Joaquin Correa e Lautaro Martinez. Fuori, invece, Mauro Icardi.



L'INFORTUNIO - Intanto, Paulo Dybala certamente salterà la prima gara di campionato. Il giocatore accusa ancora il fastidio muscolare patito nell'ultima gara contro il Lione. Ancora incerti i tempi di recupero, ma Pirlo spera di riaverlo subito per la Roma, alla seconda giornata.