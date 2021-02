Ogni volta che Paulo Dybala sembra possa tornare in campo, i tempi si allungano sempre di più. E' successo anche per la gara col Crotone, con Andrea Pirlo che nella conferenza pre partita aveva già messo le cose in chiaro. E sarà così anche contro il Verona: i problemi al ginocchio continuano e l'argentino non verrà rischiato per la gara di sabato nonostante le condizioni di Morata e Kulusevski, entrambi non al top. L'obiettivo è quello di recuperare Dybala per la gara con la Lazio o per il ritorno degli ottavi di Champions col Porto.