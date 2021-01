Nella gara di ieri col Sassuolo Paulo Dybala ha rimediato una lieve lesione al legamento collaterale al ginocchio sinistro. Tempi di recupero previsti: 15/20 giorni. L'attaccante salterà così sicuramente le prossime sfide di Coppa Italia contro il Genoa e quella di domenica con l'Inter, oltre alla Supercoppa col Napoli e le gare di campionato contro Bologna e Sampodoria. Pirlo lo riavrà per la partita di Serie A contro la squadra di Gattuso in programma il 13 febbraio. Se Dybala dovesse anticipare il rientro, potrebbe rientrare tra i convocati, magari per in panchina, per la gara della settimana precedente contro la Roma, il 6 febbraio.