Paulo Dybala tornerà sabato prossimo contro l'Atalanta? Così scrive Tuttosport oggi in edicola: "Ha deciso Massimiliano Allegri e ha optato per la prudenza. Paulo Dybala è rimasto a Torino, non convocato per la partita di questo pomeriggio all’Olimpico contro la Lazio (ore 18), perché nonostante non ci fossero lesioni visibili nella risonanza magnetica, l’infiammazione al soleo (quella sì riscontrabile dalle analisi strumentali) rappresentava un rischio. Paulo Dybala voleva provarci e giocare contro la Lazio, lo ha precisato Massimiliano Allegri per evitare le solite illazioni sui malanni immaginari dell’argentino.