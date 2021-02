Il problema al ginocchio si è rivelato più serio del previsto, e anche lo stesso Dybala ha voluto fare chiarezza recandosi a Barcellona dal professor Cugat, luminare del campo. Come riporta Sportmediaset, il dottore ha accertato che non ci sono complicanze al ginocchio sinistro anche se la Joya continua a sentire dolore. L’unica via da percorrere, incrociando le dite per scongiurare un’eventuale operazione, è quella di continuare con le terapie per risolvere la lesione di basso grado al mediale. Per questo la data del rientro è ancora incerta.