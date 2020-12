13









Un altro stop in una seconda parte di 2020 maledetta. Dopo essere stato eletto MVP della Serie A a Paulo Dybala è andato davvero tutto storto. Gli strascichi di un Covid infinito per lunghezza, l'infortunio muscolare, la gastroenterite, i problemi genito-urinari e ora un nuovo stop muscolare. Un problema che potrebbe archiviare in anticipo il suo 2020, ma per saperlo con certezza è ancora presto: si parla di "affaticamento alla gamba destra", ecco perché ad oggi salterà solo il Parma questa sera. Secondo quanto filtra dalla Continassa, infatti, dovrebbe rientrare già con la Fiorentina, martedì sera. Doveva essere tra i titolari, ma si fermerà per precauzione, perché la risonanza magnetica fatta ieri al JMedical ha evidenziato l’assenza di complicazioni. Una decisione per evitare guai peggiori. Oggi inizierà con le terapie e si preparerà al rientro per dare una sterzata già prima della pausa. Perché il mese di gennaio sarà fondamentale: Milan, Inter, Coppa Italia e la Supercoppa contro il Napoli. Anche lui dovrà rispondere presente.