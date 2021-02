Il ginocchio non dà pace a Paulo Dybala. Più di 40 giorni, è questo il periodo d’assenza dell’argentino dai campi da calcio, dopo l’infortunio rimediato a gennaio contro il Sassuolo. Si erano accese discrete speranze di vederlo nuovamente palla al piede stasera contro il Crotone, prontamente spezzate da Pirlo in conferenza stampa, spiegando che il dolore non è ancora sparito. La Joya riposerà ancora e, come riporta Sky Sport, l’obiettivo è quello di recuperarlo per le sfide contro Lazio e Porto di inizio marzo.