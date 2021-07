Non è nulla di grave lo stop che ha costrettoa saltare l'ultima amichevole. Un piccolo affaticamento che l'argentino si è già messo alle spalle e, come racconta La Gazzetta dello Sport, ha già ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo. Allegri però non vuole correre rischi e preferisce farlo recuperare senza fretta: secondo il quotidiano difficilmente lo vedremo in campo nella gara di sabato sera contro il Monza, più facile vederlo in campo l'8 agosto contro il Barcellona nel Trofeo Gamper. Intanto, nei prossimi giorni il suo agente Jorge Antun dovrebbe incontrare la Juve per discutere del rinnovo.