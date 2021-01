1









Paulo Dybala scalda i motori, sta per tornare. L'attaccante argentino sta lavorando a testa bassa per recuperare all'infortunio al ginocchio. Fuori dal campo ha risolto vecchi problemi legati ai diritti d'immagine e ora vuole tornare di nuovo quel giocatore decisivo di un anno fa. Lo spera Paulo e lo spera Andrea Pirlo, in piena emergenza in attacco. L'infortunio di Dybala è meno grave del previsto, La Joya tornerà tra circa sette/dieci giorni.