Paulo Dybala sta recuperando dall'infortunio muscolare accusato alla fine della passata stagione. Ieri l'attaccante argentino è tornato parzialmente in gruppo nell'allenamento di rifinitura che la squadra ha svolto all'Allianz Stadium alla vigilia del match contro la Sampdoria. Buone sensazioni per La Joya che potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per la seconda partita di Serie A contro la Roma in programma il 27 settembre allo stadio Olimpico.