Paulo Dybala è ancora ai box a causa di un infortunio muscolare accusato nell'ultima partita della passata stagione contro il Lione. L'attaccante argentino non è ancora rientrato in gruppo e salterà certamente la sfida contro la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sport, La Joya è a forte rischio anche per la successiva partita di campionato in programma sul campo della Roma il 27 settembre. Potrebbe quindi tornare in campo per la terza gara di A contro il Napoli all'Allianz Stadium il 4 ottobre.