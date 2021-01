Altra vittoria per la Juventus contro la Sampdoria, nuovo balzo in classifica per cercare di raggiungere Milan e Inter, che tengono il passo e conquistano i tre punti contro Bologna e Benevento. Con la sfida di martedì in Coppa Italia contro i nerazzurri, i bianconeri si tufferanno in un tour de force ricco di partite, in cui puntano di recuperare Paulo Dybala il prima possibile. L’argentino sta recuperando dalla lesione di basso grado al collaterale del ginocchio e, come riporta Calciomercato.com, la Joya potrebbe rientrare nel giro di sette/dieci giorni.