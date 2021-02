Paulo Dybala vede la luce in fondo al tunnel. L'argentino si sta riprendendo dall'infortunio al ginocchio subito col Sassuolo, e secondo quanto riporta Tuttosport, dipendesse da lui, si sarebbe già convocato per l'andata della Coppa Italia. Pirlo però non ha voluto rischiarlo per la gara di San Siro con l'Inter e neanche per la sfida con la Roma. Ora però il giocatore sta bene e secondo le idee dell'allenatore, che rimarrà ancora prudente in vista della gara di domani, dovrebbe rientrare tra i convocati per la partita di sabato contro il Napoli.