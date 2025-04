Infortunio Dusan Vlahovic, quante gare salta?

3 ore fa



La Juventus dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic per la prossima sfida di campionato. Quella in programma domenica alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino contro il Monza. Dusan infatti nella sfida di ieri sera contro il Parma è stato costretto a lasciare il campo all'intervallo a causa di un problema di natura muscolare che è stato valutato oggi al JMedical. Gli esami strumentali hanno evidenziato un sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Verrà monitorato giorno dopo giorno, la speranza però è che possa ritornare a disposizione per la sfida contro il Bologna in trasferta al Dall'Ara.