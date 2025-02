Infortunio Douglas Luiz: quando torna e quante partite salta

Simone Arveda

La partita dicontro il Cagliari è durata appena una ventina di minuti. Il centrocampista brasiliano è entrato in campo al 62' della sfida della Unipol Domus, al posto di un poco pimpante Teun Koopmeiners, ma dopo un buonissimo approccio è stato costretto ad alzare bandiera bianca.Il centrocampista della, il cui impatto sul match era stato molto positivo, si è dovuto fermare dopo appena venti minuti, precisamente all'82': l'ex Aston Villa ha lamentato un problema di natura muscolare all'altezza del flessore e, di conseguenza, Thiago Motta è stato costretto a sostituirlo inserendo Samuel Mbangula per il segmento finale di partita.

Infortunio Douglas Luiz

Quando torna Douglas Luiz

Quante partite salta Douglas Luiz

A fine partita, il tecnico bianconero ha ammesso di essersi preso un rischio con la scelta di aver mandato in campo, a gara in corso, il numero 26 arrivato quest'estate dalla Premier League: "Abbiamo preso la decisione insieme con il ragazzo, alla fine ho voluto rischiarlo perché non avendo una lesione, solo un affaticamento...pensavamo che poteva andare bene ma non ha potuto finire la partita, un peccato", ha dichiarato il tecnico bianconero ai microfoni di DAZN.Nella giornata di martedì 25 febbraio, Douglas Luiz si è presentato al Jmedical per sottoporsi ad ulteriori controlli che chiariranno una volta per tutte l'entità dell'infortunio che rischia di compromettere il finale della sua stagione. Da quando veste il bianconero, il giocatore verdeoro ha disputato un complessivo di 22 partite, giocando però solo 6 volte titolare tra Serie A, Supercoppa italiana, Champions League e Coppa Italia.Douglas Luiz, che aveva da poco smaltito un affaticamento muscolare, ha accusato un nuovo problema ai flessori che l'ha costretto al campio - venti minuti dopo il suo ingresso - in Cagliari-Juventus.In attesa del comunicato ufficiale, la sensazione è che Douglas Luiz possa andare incontro ad un lungo stop. Secondo La Gazzetta dello Sport, il brasiliano rischia un mese di stop.Douglas Luiz salterà sicuramente le imminenti sfide contro Empoli e Verona, in programma il 26 febbraio e il 3 marzo, entrambe all'Allianz Stadium di Torino. L'esito degli esami chiarirà poi quali altri match non vedranno protagonista il centrocampista brasiliano.