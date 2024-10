Infortunio Douglas Luiz: le parole di Giuntoli

Brutte notizie perl brasiliano ha accusato un problema muscolare e non riuscirà a giocare contro lo Stoccarda. Al suo posto ci sarà Thuram."Un piccolo dolore, per precauzione i medici lo hanno fermato, non ci voleva ma andiamo avanti", le parole del dirigente bianconero. Capiremo a partire da domani l'entità dell'infortunio e se dovrà fermarsi in vista del match contro l'Inter, in programma domenica.