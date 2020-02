Douglas Costa si è fermato per la terza volta in stagione per via di un infortunio muscolare. Il brasiliano ha saltato la metà delle partite giocate dalla Juve in questa stagione ma il tecnico della Juventus Maurizio Sarri punta ancora molto sull'esterno ex Bayern Monaco. La speranza del Comandante è quella di riavere Douglas a disposizione per la sfida di campionato contro l'Inter in programma il 1 marzo. Praticamente impossibile rivedere il brasiliano in campo a Lione. Sarri spera di rivederlo almeno per l'Inter.