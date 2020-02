Douglas Costa si è fermato di nuovo. Ed è la terza volta in stagione. Il brasiliano ha subito una ​lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra e come comunicato dalla Juventus i tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni. Salterà il Lione, dunque, ed è in forte dubbio per la partita contro l'Inter. Sarà una corsa contro il tempo, l'ennesima di Douglas che in questa stagione ha già saltato 13 partite per colpa di infortuni. Quando è stato in campo però ha fatto quasi sempre la differenza con due gol e cinque assist in 17 presenze.