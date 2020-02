Sono in programma domani al J Medical gli esami strumentali per Douglas Costa. L'esterno bianconero è stato sostituito nel secondo tempo del match contro il Verona a causa di un problema ai flessori. Difficile si possa trattare solo di un affaticamento come era filtrato nelle scorse ore ma alla Continassa non c'è pessimismo per ciò che riguarda le condizioni dell'ex stella del Bayern Monaco rientrato a pieno regime solo da poche settimane. Domani si saprà di più sulla natura dell'infortunio e sui tempi di recupero. La sensazione, però, è che non ci vorrà molto prima di vedere Douglas Costa di nuovo in campo.