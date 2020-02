Ennesima tegola in casa Juventus ed ennesima tegola per Douglas Costa. Il brasiliano ha riportato un problema ai flessori, nulla di grave in confronto agli infortuni che gli hanno fatto perdere buona parte di questa stagione, ma ci sarà comunque la massima attenzione per evitare ripercussioni peggiori. Così, nella giornata di domani, lunedì 10 febbraio, Douglas Costa sarà al J Medical per gli accertamenti del caso, così da dare risposta a Sarri sui tempi d'attesa per riaverlo in squadra. Il periodo, dalle prime indiscrezioni, non dovrebbe essere troppo lungo.