Douglas Costa è pronto per tornare ad allenarsi dopo l'infortunio muscolare subito contro la Fiorentina che l'ha tenuto fuori quasi un mese. L'esterno brasiliano potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo già domani quando i bianconeri torneranno a lavorare dopo i tre giorni di riposo concessi da Sarri dopo la vittoria contro l'Inter. L'ex Bayern spera di essere a disposizione del tecnico bianconero per la prossima partita di campionato in casa contro il Bologna ed in programma sabato 19 ottobre.