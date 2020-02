L'infortunio di Douglas Costa, il terzo in questa stagione, costringe Maurizio Sarri a tornare al 4-3-1-2 utilizzato durante gran parte della stagione e messo da parte proprio con il ritorno a pieno regime dell'esterno brasiliano. L'ultimo infortunio muscolare gli farà saltare 15-20 giorni di azione, non ci sarà contro il Lione ma la Juve spera che Douglas sia disponibile per la partita successiva contro l'Inter, big match scudetto in programma l'1 marzo all'Allianz Stadium. Corsa contro il tempo per il recupero dell'ex Bayern che in stagione ha già saltato 13 partite per infortunio.