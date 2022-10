Oltre che con il momento di crisi, la Juve dovrà fare i conti anche con l'ennesimo stop stagionale di Angel Di Maria. Il Fideo si è infatti fermato al ventesimo minuto della gara di Champions contro il Maccabi per un infortunio muscolare. Infortunio che lo costringerò a restare ai box per almeno 20 giorni e che quindi, vieteranno al Fideo di scendere in campo nelle gare contro: Torino, Empoli, Benfica e Lecce, con il suo rientro che è previsto per l'ultimo turno di Champions contro il Psg.