Non c'è pace in casa Juve. Come se non bastasse l'eliminazione dalla Champions, dopo aver recuperato alcuni giocatori Andrea Pirlo perde Merih Demiral per quasi un mese: il difensore turco ha accusato una lesione al retto femorale e dovrà rimanere a riposo almeno per venti giorni. Demiral sarà costretto a saltare le partite contro Cagliari, Napoli e Benevento. Verrà valutato per il derby del 3 aprile contro il Torino, ma l'allenatore vuole evitare il rischio di ricadute.