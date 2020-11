Per un De Ligt che rientra, c’è un Demiral che esce. Sfortunatamente, il difensore turco si è infortunato in occasione della sfida contro il Cagliari, per la precisione un’elongazione del muscolo ileopsoas della gamba destra che lo terrà lontano dai campi per circa 10 giorni. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex centrale del Sassuolo salterà la sfida di stasera contro il Ferencvaros, la prossima di campionato contro il Benevento e quella di Champions League contro la Dinamo Kiev. La speranza di Pirlo è quella di recuperare il turco per il derby contro il Torino, in programma il 5 dicembre.