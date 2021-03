2









Brutte notizie in casa Juventus, in un periodo in cui gli infortuni hanno tempestato la profondità della rosa. L’ultimo a fermarsi è stato Merih Demiral a causa di un infortunio rimediato al termine della gara contro il Porto, una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra che lo terrà fuori per circa 20 giorni. Con queste tempistiche, il turco salterà le sfide contro Cagliari, Napoli e Benevento e tornerà a disposizione dopo la sosta delle nazionali per il derby contro il Torino del 3 aprile.