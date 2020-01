L'infortunio di Merih Demiral cambia il futuro di Daniele Rugani. Se dovesse essere confermata la diagnosi di rottura del legamento crociato, infatti, il difensore turco sarebbe costretto a restare ai box per diversi mesi e per questo il difensore ex Empoli non tornerebbe più sul mercato e sarebbe inserito in lista Champions al posto proprio dell'ex Sassuolo. A febbraio, infatti, è previsto il ritorno in campo di Giorgio Chiellini che, a sua volta, si riprenderà il posto per la seconda fase della massima competizione europea.