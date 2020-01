La Juventus ha confermato con un comunicato l'infortunio di Mattia De Sciglio. "Elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra", scrive la società con una nota sul proprio sito ufficiale. Come appreso da Ilbianconero.com, De Sciglio resterà fuori per almeno 10 giorni. Salterà certamente le prossime due partite contro Udinese e Parma e potrebbe tornare a disposizione per la sfida di campionato contro il Napoli il prossimo 26 gennaio. L'ex terzino del Milan seguirà le terapie e si allenerà a parte in questi giorni sperando di bruciare i tempi per tornare a disposizione di Sarri il prima possibile.