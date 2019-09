Secondo quanto riporta Tuttosport, Mattia De Sciglio salterà almeno le prossime due partite della Juventus contro Fiorentina e Atletico Madrid. Il difensore bianconero si è fermato per un problema muscolare: una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Come ha comunicato la Juventus "tra dieci giorni circa verranno ripetuti nuovi esami per definire con esattezza i tempi del suo rientro in campo".