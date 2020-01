Mattia De Sciglio è fuori causa ormai da 10 giorni e anche se Maurizio Sarri spera di recuperarlo per la sfida di domenica al San Paolo l'ex Milan non è ancora tornato ad allenarsi con il resto della squadra. De Sciglio potrebbe rientrare subito dopo la sfida contro gli azzurri e se il forfait del San Paolo sarà confermato Sarri avrà a disposizione solo Cuadrado e Alex Sandro come terzini ed avrà la possibilità di far giocare Matuidi laterale di sinistra in caso di ulteriore emergenza.