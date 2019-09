Mattia De Sciglio ha lasciato il campo dopo appena un quarto d'ora nella partita vinta dalla Juventus per 4-3 contro il Napoli, sostituito da Danilo, che dopo appena 29 secondi ha siglato il suo primo gol in Serie A all'esordio. Il terzino destro ex Milan ha sofferto un problema muscolare alla coscia sinistra, la cui entità è ancora da stabilire. De Sciglio potrebbe rispondere alla convocazione in Nazionale, salvo poi sottoporsi ad accertamenti medici per valutare le sue condizioni e, eventualmente, tornare a Torino.