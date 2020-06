Non c’è pace per. Dopo essere finalmente rientrato guadagnandosi un’occasione da titolare, il terzino dellasi è fermato dopo uno scatto, accusando dolore alla gamba. Gli esami strumentali effettuati oggi al J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Nel report pubblicato dal club, è stata fissata anche la data del prossimo controllo, per capire quando De Sciglio potrà tornare a disposizione di Maurizio Sarri:. Una pessima notizia per la Juve, in piena emergenza terzini.