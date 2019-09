Il timore era che si trattasse di uno stop serio, e in parte la preoccupazione è stata confermata. Come raccontato dalla Juventus attraverso il sito ufficiale dei bianconeri, "Mattia De Sciglio ha svolto questa mattina esami diagnostici presso il J|Medical, a seguito dell'infortunio che ha costretto il giocatore a lasciare anzitempo il campo durante Juve-Napoli, sabato sera". Dal centro medico è emersa una lesione di basso grado a carico del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.



TEMPI DI RECUPERO - Tra dieci giorni si capiranno meglio i tempi di recupero del calciatore, che adesso osserverà assoluto riposto (non potrà neanche rispondere alla chiamata di Mancini): Mattia dovrà infatti ripetere gli esami per valutare l'entità dello stop. Al momento, secondo prime previsioni, le prime impressioni parlano di 30 giorni di attesa prima del rientro all'attività agonistica.