Nell'amichevole tra l'Olanda e la Georgia, Matthijs de Ligt non è sceso in campo. Gli Orange non hanno voluto infatti rischiare il centrale dopo i problemi all'inguine avuti nei giorni scorsi. Così, il commissario tecnico ha deciso di tenerlo a riposo, con il centrale juventino che sarà pronto per il debutto degli olandesi ai prossimi Europei. Depay, Wehorst e Gravenberch hanno chiuso con un 3-0 la vittoria contro Georgia.