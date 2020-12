Matthijs de Ligt è uscito all'88esimo della gara contro la Fiorentina per via di un infortunio. Il forte centrale olandese ha lasciato il campo sul 3-0 per un piccolo problema muscolare, che Andrea Pirlo nel post partita ha commentato così: "Sembra un affaticamento. Verificheremo nei prossimi giorni, è normale dopo 10 partite giocate tutte per 90. Vedremo".