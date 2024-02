Il capitano della Juventusha riportato un infortunio alla caviglia nei minuti finali della gara di campionato contro l'Hellas Verona. Dagli esami strumentali sono state escluse lesioni. Il capitano, stando a quanto riferisce Tuttosport, spererebbe di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro il Napoli in programma il prossimo 3 marzo. Qualora non dovesse farcela vorrebbe fare rientro per la gara dell'Allianz Stadium contro l'Atalanta della settimana successiva. Essendo escluse lesioni per fortuna i tempi di recupero non dovrebbero essere troppo lunghi rispetto a quanto si temesse.